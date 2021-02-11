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Кароль о скандале с Поляковой: "Есть дно, которое мы не должны пробивать"

Сегодня, 12:00

Оля Полякова недавно назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах"

Тина Кароль публично прокомментировала скандал с Олей Поляковой, которая в эфире шоу "Маска" на телеканале "Украина" назвала ее "плакальщицей на похоронах".

К слову, ранее Полякова извинилась и уточнила, что имела в виду песни Тины, а не ее личную трагедию. К слову, многие песни Тины отлично подойдут для романтического вечера в День святого Валентина, а мы подготовили 14 оригинальных идей, как отметить этот праздник.

Тина Кароль в эфире радио Хіт FM снова прокомментировала этот инцидент.

"Мои ответы всегда будут в песнях и… зачем поднимать эту тему? Я считаю, что есть дно, и мы не имеем право его пробивать, ведь мы общаемся с населением Украины, и мы, и ты тут сидишь и говоришь на многомилионную аудиторию, – обращается Тина к ведущему. – Мы взращиваем людей, это наш чернозем, и что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому давайте я сделаю вид, что я все видела, но буду сеять только добро".

Тина Кароль и Оля Полякова
Тина Кароль и Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

После слов Оли мы решили провести небольшой анализ песен Тины Кароль, чтобы выяснить, действительно ли у нее "грустные песни", как уверяет Полякова.

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