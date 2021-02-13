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Могилевская вручила Поляковой роскошный подарок из золота (фото)

Сегодня, 14:34

Певица подарила коллеге по сцене необычное кольцо

Певица Оля Полякова, которая попала в скандал, высказавшись в адрес Тины Кароль, похвасталась роскошным подарком от Натальи Могилевской. Коллега по сцене подарила Поляковой именное кольцо на два пальца.

Кольцо – это хорошо, но подарок ко Дню влюбленных у вас, вероятно, уже готов. Осталось всего-то придумать, как провести с любимым человеком завтрашний праздничный день. Все самые классные идеи мы собрали в спецматериале Loveхаки ко Дню святого Валентина.

Оля Полякова и Наталья Могилевская
Оля Полякова и Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вернемся к Оле Поляковой. В Instastories она показала кольцо от Могилевской, которое, по словам артистки, сделано из золота. К 37-му дню рождения Оли, ее звездная подруга заказала украшение с фамилией Суперблондинки. Что ж, выглядит весьма эффектно.

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

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Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

"Ребята, посмотрите какой роскошный подарок на день рождения мне сделала Наташа Могилевская. Это кольцо, которое надевается на два пальца из золота и на нем написано "Полякова". Наташенька, спасибо огромное", – прокомментировала видео Оля Полякова.

Напомним, что ранее Камалия отреагировала на слова Поляковой, которая назвала ее "сисястой и с толстыми ногами".

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