Опера Мейхер и поцелуй Саниной с Жуком: как прошел суперфинал "Танців з зірками-2020"

Узнайте все подробности 14 эфира

В это воскресенье, 29 ноября, состоялся суперфинал шоу "Танці з зірками-2020", в котором впервые спела Надежда Мейхер. 14 прямой эфир решил судьбу трех пар-участниц, которые сражались за звание триумфаторов сезона. Далее в материале узнайте все подробности выпуска.

В последнем эфире пары повторили свои выступления из первого выпуска, свои самые популярные танцы, а также новый танец. На паркете, кроме участников, было много звезд, включая Дорофееву, позитива, Дана Балана и Диму Монатика.

Открыли финальный вечер Юлия Санина и Дима Жук, которые станцевали свое первое ча-ча-ча, заработав 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк повторили чувственную Румбу из первого эфира. Общий балл – 38.

Следующими на паркет вышли Санта Димопулос и Макс Леонов. Они вспомнили свой первый танец на проекте – самбу и заработали 40 баллов.

Во втором танцевальном раунде Юлия Санина и Дима Жук танцевали фокстрот, после которого Екатерина Кухар впервые призналась, что видит певицу в финале. Их вторая оценка – 40 баллов.

Самым популярным танцем Надежды Мейхер и Макса Леонова стало танго. Блестящее исполнение принесло им 40 баллов.

Далее зажгли паркет Санта Димопулос и Макс Леонов. Больше всего зрителям полюбилась сексуальная румба. Судьям тоже – они поставили паре 40 баллов.

В третьем этапе суперфиналисты продемонстрировали свои умения. Юлия Санина и Дима Жук за свое огненное танго получили 39 баллов.

Надежда Мейхер перед финальным фламенко с Кириллом Васюком исполнила оперу, чем удивила судей проекта. Еще одна оценка пары – 36 баллов.

Фокстрот Санты Димопулос и Макса Леонова стал завершающим в этом суперфинале. Их последняя оценка – 37 баллов.

На этом этапе стало известно, что Надежда Мейхер и Кирилл Васюк заняли третье место и выбыли из дальнейшей борьбы за кубок. Санину и Димопулос ждал танцевальный баттл. Они поочередно исполнили джайв, хип-хоп и пасодобль.

Какая пара стала победителем "Танців з зірками-2020", узнайте здесь.

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