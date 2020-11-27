От Могилевской до Мишиной: вспоминаем всех победителей "Танців з зірками"

А также голосуем за лучшую пару этого сезона

Уже в это воскресенье, 29 ноября, состоится суперфинал шоу "Танці з зірками-2020", где за главный кубок будут сражаться сразу три пары. Мы решили вспомнить всех победителей предыдущих сезонов, а в конце материала добавили голосование.

В этом году "Танці з зірками" проходят в условиях пандемии коронавируса. За 12 недель несколько участников успели переболеть COVID-19, а две пары покинули проект по собственному желанию. На проекте было много неожиданных моментов, в том числе ссоры Ольги Фреймут и Екатерины Кухар, возвращение на паркет Наталья Могилевской и первый танец ведущей Тины Кароль.

Все победители "Танців з зірками"

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко

Первый сезон "Танців з зірками" состоялся в 2006 году. Он стал триумфальным для Владимира Зеленского и Алены Шоптенко. Пара быстро завоевала любовь зрителей и вырвалась в финал, где уверенно обошла Наталью Могилевскую и Влада Яму.

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий

В 2007 году звездами нового сезона "Танців з зірками" стали олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее партнер Сергей Костецкий. В финале противником Подкопаевой стал Олег Скрипка, которого спортсменка опередила с минимальным отрывом – 115 баллов против 113.

Марчин Мрочек и Анна Пелипенко

В третьем сезоне "Танців з зірками" снова участвовала Наталья Могилевская. Но ей не удалось взять реванш – певица проиграла паре Марчин Мрочек и Анна Пелипенко. И хотя судьи поставили высокие оценки Могилевской, большинство зрителей проголосовало за польского актера.

Стас Шуринс и Елена Пуль

Четвертый сезон "Танців з зірками" стал успешным для латвийского певца Стаса Шуринса, который был очень популярным благодаря украинской "Фабрике звезд 3". Шуринс и его партнерша Елена Пуль стали самой молодой парой, когда-либо ставшей победителями "Танців з зірками".

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

С третьего раза Наталья Могилевская все же стала победительницей "Танців з зірками". Певица принимала участие в шоу в 2016 году. Вместе со свои партнером Игорем Кузьменко, Могилевская соревновалась за победу с Надей Дорофеевой и Женей Котом.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

В 2018 году победителями "Танців з зірками" стали Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин. Комик полюбился зрителям с первого эфира. Как и Гвоздева, которая принимала участие в следующих двух сезонах шоу.

Ксения Мишина и Женя Кот

Триумфаторами обновленного сезона "Танців з зірками-2019" стали Ксения Мишина и Женя Кот. Победу актрисе пророчили с самого первого эфира. и хотя ее соперница – спортсменка Анна Ризатдинова до последнего боролась за кубок, Мишина одержала уверенную победу.

А кто же станет победителем "Танців з зірками-2020"? По итогам голосования зрителей и жюри в 12-м прямом эфире, в суперфинал впервые прошли три пары: Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

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