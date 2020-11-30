Возвращение на сцену? Надежда Мейхер исполнила оперу в суперфинале "Танців з зірками"

Певица и ее партнер станцевали страстное фламенко

В суперфинале "Танців з зірками-2020" в воскресенье, 29 ноября, выступила Надежда Мейхер. Перед финальным танцем со своим партнером Кириллом Васюком она неожиданно для всех исполнила оперную арию. Экс-"ВИА Гра" ранее призналась, что мечтает вернуться в шоу-бизнес.

Напомним, что в предыдущем выпуске танцевального шоу Надежда Мейхер поскандалила с Екатериной Кухар из-за "ротовой мимики".

Смотрите выступление Надежды Мейхер в суперфинале "Танців з зірками-2020":

В 14 прямом эфире пары показали по три танца, после чего определилась пара, которая заняла третье место. По итогам голосования и оценок жюри, бронзовым призером этого сезона "танців" стали Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Недавно Надежда Мейхер впервые показала своих дочек и растрогала выступлением на "Танцях з зірками".

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