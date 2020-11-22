Тика Кароль впервые станцевала на "Танцях з зірками" за 15 лет: чувственное видео

Ведущая проекта исполнила румбу с Юлией Саниной и Димой Жуком

В тринадцатом прямом эфире "Танців з зірками-2020", который на минувшей неделе покинули Сергей Мельник и Аделина Дели, сбылась мечта многих поклонников Тины Кароль – певица и ведущая шоу впервые выступила на паркете. Она станцевала вместе со своей фавориткой Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком.

Для вечера полуфинала участники готовили по три танца, один из них – с ведущими шоу. Тина, Юлия и Дима исполнили нежную румбу под известную композицию Lady in red.

Напомним, что сегодня решится, кто из участников попадет в финал этого сезона "Танців з зірками". Сейчас на проекте остались три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук.

К слову, это не первый раз, когда Тина Кароль выступает на паркете – несколько эфиров назад она пела для Юлии Саниной композицию "Вільна", которую девушки записали совместно для фильма "Віддана".

Ранее мы рассказывали, как прошел двенадцатый выпуск "Танців з зірками-2020".

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