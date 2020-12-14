Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Мишина заговорила об "ошибках" в жизни

Как мы писали, в восьмом выпуске "Холостячки", проект покинул Андрей Рыбак. Многие поклонники реалити были в шоке, ведь думали, что Андрей пройдет в финал вместе с Александром Эллертом.

В Instagram Мишиной стали писать о том, что она якобы совершила ошибку, выгнав парня из проекта. Ксения решила расставить все точки над "i", намекнув, что у нее на тот момент больше не было чувств к Рыбаку.

"Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка – это когда что-то идет не так, но сердце не может ошибаться. Я воспринимаю ошибки как опыт. Это не значит, что я сама премудрость и мне не бывает больно, обидно или стыдно, просто я всегда действую! В пятницу я приняла такое решение лишь потому, что хорошо поняла, что чувствую, а точнее сказать – чего не чувствую", – написала Мишина.

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

Ксения также добавила: "У меня была прекрасная возможность пожить с разными эмоциями и проверить, насколько все-таки важны для меня те принципы, которые были затронуты. Я никого не осуждаю и за каждым оставляю право ошибаться. Я не обижаюсь и не злюсь, более того, я благодарю каждого, кто привносит в мою жизни испытания".

Ранее мы сообщали, что появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться