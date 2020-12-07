Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

Поклонники шоу уверены, что победителем "Холостячки" стал Александр Эллерт

На прошлой неделе на шоу "Холостячка" разгорелась нешуточная драма: оказалось, что еще до своего участия в шоу, радиоведущий Андрей Рыбак общался с девушкой по имени Алина. В отношениях они не состояли, но парень пообещал ей, что идет на проект "как на работу", а также, что он "не влюбится в Ксению и обязательно уйдет до финала". В Сети нашли ту самую девушку, но обо всем по порядку.

Андрей и Алина Фото: instagram.com/rybak_sydney, instagram.com/smirnovaaalina

Андрей Рыбак признался Ксении Мишиной в любви, но также отметил, что теперь ему стыдно перед Алиной, к которой он был тоже неравнодушен. Рыбак общался с девушкой в течение участия в шоу, обещая, что они будут вместе после его ухода из проекта.

"Я всем врал, даже сам себе. Настолько запутался в этом. Всю жизнь не мог встретить хотя бы одну нормальную, а тут встретил двух невероятных. И все упустил", – сказал Рыбак.

Андрей Рыбак и Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/rybak_sydney

Но, как мы знаем, Ксения оставила Андрея в проекте, а в седьмом выпуске шоу покинул Евгений Ковтуненко.

В Сети поклонники шоу уже успели найти девушку, сопоставить факты и выяснить, что сейчас, спустя пару месяцев после съемок финала "Холостячки", Андрей и Алина якобы вместе.

instagram.com/smirnovaaalina/

Такой вывод фанты проекта сделали после того, как заметили на странице Алины и Андрея фото и видео с одинаковым интерьером – похожее напольное покрытие, вазон с растением и столик.

Скриншот: instagram.com/rybak_sydney, instagram.com/smirnovaaalina/

В своем Instagram-аккаунте девушка разместила пост, в котором сообщила, что дома у нее есть много цветов растений, за которыми она любит ухаживать.

instagram.com/smirnovaaalina/

А на странице Андрея появилось видео, которое вероятно всего было снято дома у Алины.

Таким образом, можно сделать вывод, что победил в проекте Александр Эллерт, как считают зрители, или же Алексей Тригубенко. Кто знает, не исключено, что это все сделано специально, чтобы запутать зрителя. Кто стал победителем шоу "Холостячка" мы узнаем только 18 декабря.

Напомним, Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки".

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