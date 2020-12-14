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"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Ксении Мишиной и дочери Александра Эллерта (видео)

Сегодня, 15:30

Ксения поговорила с дочерью своего фаворита по душам

Мы уже рассказывали, что в прошлом выпуске реалити "Холостячка" Ксения Мишина знакомилась с родителями и родными участников проекта. Александр Эллерт не смог познакомить Ксению с его родителями, зато представил холостячке свою дочь Элину. На знакомство Мишина пришла со своим сыном Платоном. Все вместе они готовили шоколадные конфеты и общались.

Оказывается, что личная беседа Мишиной с дочерью Эллерта Элиной была вырезана из выпуска, но теперь этот фрагмент смогли увидеть все поклонники проекта. В комментариях они были удивлены решением режиссеров реалити убрать этот момент.

(@stbua)

На видео Ксения поговорила по душам с Элиной. Девочка призналась, что совсем не против того, чтобы у папы появилась любимая девушка.

"Я люблю знакомиться с новыми людьми", – сказала Эля.

Напомним, мы сообщали, кто покинул проект в восьмом выпуске "Холостячки".

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