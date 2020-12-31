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Чем занять маленького ребенка 1 января: советы Илоны Гвоздевой

Сегодня, 19:30

Что делать малышу, пока родители отдыхают

Хорошо, когда есть возможность выспаться до обеда или вечера 1 января. Но зачастую родителям маленьких детей поспать не удается, ведь нужно развлекать своих "птенчиков" уже с самого утра.

Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева, которая в этом году родила второго ребенка, за годы материнства выработала свои лайфхаки для новогоднего утра. Имея очень активную пятилетнюю дочь Рию, звезда всегда ищет новые варианты досуга для малышки. Некоторые из них прошли многолетние испытание на прочность. Поэтому Гвоздева решила поделиться со всеми родителями, чем занять ребенка дошкольного возраста в новогоднее утро.

Илона Гвоздева с детьми
Илона Гвоздева с детьми
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Если говорить на примере моей доченьки, то занять ее можно, конечно же, мультиками или играми на телефоне. Также рядом должно стоять блюдце с ее любимыми конфетками и компотик. При таком наборе еще час мы с мужем точно сможем поспать", – рассказала Илона Гвоздева.

Также в личный ТОП-3 занятий для ребенка первого января хореографа входит:

  • Распаковка подарков. Нужно специально перепрятать часть подарков от Деда Мороза или Санта-Клауса на утро. Не стоит отдавать все презенты в полночь. Новая игрушка сможет занять ваше дите еще на часик-другой.
  • Дать задачу нарисовать рисунок. Все детки любят рисовать – красками, фломастерами или карандашами. Также можно заранее подготовиться и купить простую раскраску.
  • Отправить ребенка в гости к бабушке и дедушке. Если правильно договориться со своими родителями или родителями мужа/жены, рано утром к вам придут бабушка и дедушка вашего малыша. Они смогут поиграть на улице, если погода позволит, или просто поактивничать вместе.

Ранее Илона Гвоздева и другие украинские знаменитости рассказали, за что они благодарны 2020-му году. Напомним, мы делились идеями подарков от Илоны Гвоздевой.

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