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Эмоции или необходимые вещи: идеи подарков на Новый год от Илоны Гвоздевой

Сегодня, 10:17

Хореограф поделилась несколькими полезными советами

Наверняка многие еще не купили подарки на Новый год 2021 для своих близких, несмотря на то, что мы делились некоторыми идеями новогодних подарков для всей семьи. Помочь решила и Илона Гвоздева, которая рассказала, что можно подарить любимому мужчине на Новый год.

Выбрать подарок мужчине на Новый год – задача не из простых. Зачастую они считают, что у них либо все есть, либо такой подарок любимая не потянет материально или не поймет. Хореограф Илона Гвоздева на своей странице в Instagram отмечает, что подарок она начинает подбирать за месяц до праздника и всегда "спрашивает в лоб".

Илона Гвоздева с мужем
Илона Гвоздева с мужем
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

ТОП-5 идеальных подарков для мужчины на Новый год

  1. Мужские аксессуары – часы, браслеты стильные, кольца, подвески. Это всегда очень красиво смотрится, добавляет харизмы, и выражает личность.
  2. Если ваш мужчина автолюбитель, то всегда оценит сертификат по уходу за его любимой машиной – химчистка, сто, перетяжка салона, полировка фар и т.д.
  3. Если он любит шоппинг, также не прогадаете с сертификатом в его любимый магазин или бренд одежды. Да, сертификаты на шоппинг любят не только девушки.
  4. Если парень любит риск и спорт можно подарить ему суперкрутой квест или испытание. Например, дрифт, прыжок с парашютом, дайвинг и т.д.
  5. Если в ваших руках оказался романтик, можно снять фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин, станцевать ему приватный танец. За постановкой последнего всегда можно обратиться ко мне.

Какие дорогие подарки любимым дарили знаменитости, смотрите в сюжете:

Напомним, что в октябре Илона Гвоздева и ее супруг Иван Хомячук стали родителями во второй раз. У них родился мальчик, которого назвали Домиником.

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