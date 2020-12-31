Как сфоткаться возле елки на 1000 лайков: интересные позы и сюжеты (фото)

Мы собрали для вас несколько прикольных идей для вдохновения

Чтобы сделать крутые новогодние снимки, необязательно нанимать профессионального фотографа. Просто выберите для себя небанальный образ, придумайте интересный сюжет, найдите правильный ракурс, "поиграйтесь" со светом – и 1000 лайков в Instagram вам гарантировано!

А пока вы думаете о том, как провести фотосессию (стоя, сидя или лежа), мы собрали для вас несколько прикольных идей для вдохновения.

1. Иронический снимок в стиле "Все семейство в сборе"

2. Со стаканчиком ароматного кофе

Фото: Instagram | Ksksstar

3. С яркими акцентами в образе

4. Возле камина (если, конечно, он у вас есть)

5. Во время украшения елки

Фото: Instagram | elklimova

6. Герой старого фильма

7. С новогодними шляпами

8. Эффект неожиданности

Фото: Instagram | svetlanafairy

9. С маленькой елочкой и в домашней одежде

10. Лежа на диване

11. С нимбом на голове

Фото: Instagram | ustinova

12. В стиле фильма "Один дома"

13. За работой на кухне

14. "За нами подсматривают папарацци"

15. Распаковка подарка на лестнице

16. Утреннее фото на кровати

17. Дама с собачкой

Напомним, ранее мы опубликовали 17 самых смешных новогодних снимков. Кроме этого, мы показывали, как бы выглядели наши новогодние фото в Instagram, если бы соцсеть существовала 100 лет назад.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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