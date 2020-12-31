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Как сфоткаться возле елки на 1000 лайков: интересные позы и сюжеты (фото)

Сегодня, 11:56

Мы собрали для вас несколько прикольных идей для вдохновения

Чтобы сделать крутые новогодние снимки, необязательно нанимать профессионального фотографа. Просто выберите для себя небанальный образ, придумайте интересный сюжет, найдите правильный ракурс, "поиграйтесь" со светом – и 1000 лайков в Instagram вам гарантировано!

А пока вы думаете о том, как провести фотосессию (стоя, сидя или лежа), мы собрали для вас несколько прикольных идей для вдохновения.

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1. Иронический снимок в стиле "Все семейство в сборе"

Фото: Instagram | albina_korish

2. Со стаканчиком ароматного кофе

Фото: Instagram | Ksksstar

3. С яркими акцентами в образе

Фото: Instagram | alina_mkrtchyan_mua

4. Возле камина (если, конечно, он у вас есть)

Фото: Instagram | nastya_y

5. Во время украшения елки

Фото: Instagram | elklimova

6. Герой старого фильма

Фото: Instagram | iam_pavel_kamin

7. С новогодними шляпами

Фото: Instagram | anastasiya_matola

8. Эффект неожиданности

Фото: Instagram | svetlanafairy

9. С маленькой елочкой и в домашней одежде

Фото: Instagram | nevesta_tlt

10. Лежа на диване

Фото: Instagram | vita_photo_sar

11. С нимбом на голове

Фото: Instagram | ustinova

12. В стиле фильма "Один дома"

Фото: Instagram | irina_mileko

13. За работой на кухне

Фото: Instagram | ladykatty_011

14. "За нами подсматривают папарацци"

Фото: Instagram | viktoriya_kozlova

15. Распаковка подарка на лестнице

Фото: Instagram | zaika_facemir

16. Утреннее фото на кровати

Фото: Instagram | ilona_larionova_

17. Дама с собачкой

Фото: Instagram | plush_thecorgi

Напомним, ранее мы опубликовали 17 самых смешных новогодних снимков. Кроме этого, мы показывали, как бы выглядели наши новогодние фото в Instagram, если бы соцсеть существовала 100 лет назад.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Источник: Сегодня
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