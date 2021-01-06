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Бывший муж Ани Лорак встретился с дочерью после долгой разлуки

Сегодня, 11:34

Из-за пандемии Мурат и София долго не виделись

Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу приехал в Москву, чтобы провести время с дочкой Софией. Из-за пандемии они долго не виделись. В InstaStories он показал, как проводит время с дочерью.

Ани Лорак не препятствует общению Софии и Мурата. Папа и дочка весело проводят время вместе. Так они устроили танцы дома, поиграли с новым членом семьи, затем сходили в цирк, а вечер закончился ужином в ресторане.

"Романтический ужин с моей бесконечной любовью", – подписал бизнесмен фото.

Напомним, что на протяжении десяти лет Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них родилась дочь София. Певица развелась с бизнесменом из-за его измен. Сейчас о своей личной жизни Ани Лорак предпочитает не говорить. Известно, что она встречается с саунд-продюсером Егором Глебом. Мурат сейчас состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия.

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак опубликовала свое детское фото.

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