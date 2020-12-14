Ани Лорак и Макс Барских сделали совместное фото за кулисами "Золотого граммофона"

12 декабря обе звезды унесли со сцены по награде

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, поделилась кадром закулисья премии "Золотой граммофон". Знаменитость позировала вместе с украинским певцом Максом Барских – оба стали лауреатами премиями и обладателями "Золотых граммофонов".

На снимке, опубликованном в Instagram Ани Лорак, оба артиста одеты в концертные наряды и позируют на фоне зеркала в гримерке.

Ани Лорак и Макс Барских Фото: instagram.com/anilorak

Макс Барских и Ани Лорак унесли с собой домой по награде. Так, трек Макса Барских "Лей, не жалей" стал самой ротируемой песней на радиостанциях по СНГ.

"Такие приятные и радостные встречи за кулисами новогодних концертов", – подписала фото Ани Лорак.

Ани Лорак и Макс Барских оказались не единственными украинскими артистами, которые выступили на "Золотом громмофоне". Кто еще из отечественных звезд вышел на сцену российской премии – мы рассказали ранее.

Ранее Ани Лорак выпустила клип, который раскритиковали в Сети.

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