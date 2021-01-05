Ани Лорак показала очаровательного нового члена семьи: фото

Артистка поделилась серией видео и фото с новым любимцем

Певица Ани Лорак, которая недавно показала свое детское фото с братьями, завела пушистого домашнего питомца. Им стал маленький песик по кличке Тоша, с которым артистка уже успела сделать не одно селфи.

Ани Лорак позировала с Тошей на фоне елки и поделилась фотографиями в Instagram. Певица назвала Тошу "новым членом семьи" и сообщила, что имя четвероногому другу выбрала ее дочь София.

Ани Лорак завела домашнего любимца Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники Ани Лорак решили разузнать, что это за порода. Оказалось, что это мальтипу – собачки такой породы обладают очаровательным внешним видом и задорным характером.

Ани Лорак и ее пес Тоша Фото: instagram.com/anilorak

В Instagram-Stories Ани Лорак показала, как Тоша веселится с игрушкой и весело прыгает на фоне рождественского декора.

Скриншот Instagram

Ранее певица TAYANNA рассказала о нынешнем бойфренде Ани Лорак.

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