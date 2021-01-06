Колишній чоловік Ані Лорак зустрівся з дочкою після тривалої розлуки

Через пандемії Мурат і Софія довго не бачилися

Колишній чоловік Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу приїхав до Москви, щоб провести час з донькою Софією. Через пандемію вони довго не бачилися. В InstaStories він показав, як проводить час з дочкою.

Ані Лорак не перешкоджає спілкуванню Софії і Мурата. Тато і донька весело проводять час разом. Так вони влаштували танці вдома, пограли з новим членом сім'ї , потім сходили в цирк, а вечір закінчився вечерею в ресторані.

"Романтична вечеря з моєї безмежною любов'ю", – підписав бізнесмен фото.

Нагадаємо, що протягом десяти років Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них народилася дочка Софія. Співачка розлучилася з бізнесменом через його зради. Зараз про своє особисте життя Ані Лорак не говорить. Відомо що вона зустрічається з саунд-продюсером Єгором Глібом . Мурат зараз у стосунках з дівчиною на ім'я Лілія.

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак опублікувала своє дитяче фото.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися