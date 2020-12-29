Совсем малышка: Ани Лорак показала свое детское фото с братьями

Угадаете, сколько певице лет на этом снимке?

Ани Лорак решила порадовать своих поклонников и опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с двумя братьями. Семейный кадр был снят у новогодней елки. На нем знаменитость практически не узнать.

"Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья", – написала в посте Каролина.

Ани Лорак с братьями в детстве

Фото: instagram.com/anilorak

Фотография растрогала фолловеров Лорак, которые в комментариях засыпали ее теплыми словами и поблагодарили, что исполнительница поделилась с ними ценными воспоминаниями.

"Какое тёплое и душевное фото", "Какая фотография. Семья! Спасибо, что делитесь с нами", "Какое прекрасное и теплое фото", – пишут пользователи соцсети.

О звездах, которых травили в детстве, смотрите в сюжете:

Напомним, что совсем недавно Ани Лорак и Макс Барских сделали совместное фото за кулисами российского "Золотого граммофона".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться