Совсем малышка: Ани Лорак показала свое детское фото с братьями
Угадаете, сколько певице лет на этом снимке?
Ани Лорак решила порадовать своих поклонников и опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с двумя братьями. Семейный кадр был снят у новогодней елки. На нем знаменитость практически не узнать.
"Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья", – написала в посте Каролина.
Фотография растрогала фолловеров Лорак, которые в комментариях засыпали ее теплыми словами и поблагодарили, что исполнительница поделилась с ними ценными воспоминаниями.
"Какое тёплое и душевное фото", "Какая фотография. Семья! Спасибо, что делитесь с нами", "Какое прекрасное и теплое фото", – пишут пользователи соцсети.
О звездах, которых травили в детстве, смотрите в сюжете:
Напомним, что совсем недавно Ани Лорак и Макс Барских сделали совместное фото за кулисами российского "Золотого граммофона".
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