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Букеты и равноправие: что украинские звезды желают женщинам 8 Марта

Сегодня, 14:36

С Международным женским днем украинок поздравили DZIDZIO, Джамала, Остапчук и другиге

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Кто-то называет его праздником красоты и весны, а кто-то – днем, символизирующим борьбу женщин за свои права и свободу.

Украинские селебрити не остались в стороне и поздравили с 8 Марта украинок. Пожелания от наших селебритис мы собрали в одном материале.

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Владимир Остапчук

Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Все начинается с любви. С праздником мои родные, любимые и все женщины планеты. Что мы без вас?", – написал в поздравительном посте ведущий.

DZIDZIO

DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

"Собираю все цветы весны в большой букет и дарю вам, мои королевы и принцессы", – написал в Instagram звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Александр Пономарев

, (@ponomaryovoleksandr)

Певец Александр Пономарев пожелал в своем видеообращении женщинам любить и быть любимыми. Он отметил, что ради женщин мужчины пишут свои песни.

Джамала

Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Ты можешь играть своей улыбкой! Улыбаться как ребенок, улыбаться "я счастлива" или "я все про тебя знаю", улыбаться и излучать флюиды. Не так уж и важно, какую улыбку ты выберешь. Но, девушки, согласитесь, мы особенные, когда улыбаемся глазами. Пусть ваши глаза светятся только счастьем", – написала певица.

Олег Винник

Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Еще один звездный детектив шоу "Маска" поздравил женщин на своей странице в Instagram.

"Очаровательные, самые нужные наши девушки, с вашим праздником, с праздником весны. Вы даете нам ангельские крылья и силы! Силы жить, творить и носить вас на руках", – написал певец.

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Алексей Дурнев

Алексей Дурнев
Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Блогер Алексей Дурнев в своем поздравительном посте признался, что гордится всеми женщинами и очень их ценит:

"...несмотря на несправедливость всего того, где мы с вами живем, тысячи женщин разрывают шаблоны и показывают, кто в доме самая сильная. Они лидеры бизнеса, культуры и спорта. Самые известные из них в новостях, медиа и на билбордах. Но большая часть – просто рядом с вами. Эти талантливые женщины своим примером дают надежду и мотивацию. Они идут к целям и заряжают окружающих своим огнем".

Настя Каменских

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Певица считает, что современная женщина уникальна и многогранна. "Мы умеем быть такими разными, успевать делать столько вещей. Украшать мир, радовать окружающих, дарить любовь своим вторым половинкам, летать в космос, и делать невероятные научные открытия! Управлять огромным бизнесом и создавать в доме волшебный уют. Обнимаю каждую из вас. Пусть весна и праздник каждый день будет в душе", – написала NK.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Певица DOROFEEVA поздравила своих поклонниц с 8 Марта отсылкой к своей скандальной песне: "Девочки! Пусть им никогда не будет poh на нас. С нашим днем! Нам сегодня все можно, впрочем, как и сегодня".

Потап

Потап
Фото: instagram.com/realpotap

"Ну только попробуйте мне быть не счастливыми. С 8 Марта вас", – написал продюсер.

Александр Педан

Александр Педан
Фото: instagram.com/pedanos

Шоумен Александр Педан рассказал в своем посте о женщинах, которые его вдохновляют и добавил такое пожелание: "Дорогие женщины, вы вдохновляете нас и совершенствуете! Пусть вам подчиняются любые вершины, и никакие гендерные предрассудки не будут в пути".

Леся Никитюк

Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Леся Никитюк опубликовала в соцсети фото в букетах и подписала его коротко: "С праздником весны, мои птички".

Кстати, видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютьюб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"? Смотрите в новом выпуске:

Напомним, что ранее мы публиковали 8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют.

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шоу-бизнес 8 Марта поздравления
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