8 искрометных мемов о 8 Марта для поднятия настроения
Сегодня.Lifestyle сделали подборку забавных приколов из соцсетей
8 Марта отмечаем Международный женский день. Сегодня девушки и женщины принимают поздравления и комплименты, а мужчины носятся по городу в поисках самых интересных и оригинальных подарков.
Сегодня.Lifestyle, в свою очередь, тоже подготовили своеобразный подарок к 8 Марта – подборку смешных мемов и приколов из соцсетей.
Как правило, юзеры шутят над подарками для женщин, взвинченными ценами на цветы и всеобщей эйфорией праздника.
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Лучшие мемы про 8 Марта
1. Мем для победителей по жизни
2. Мем для самых лучших друзей с хорошим чувством юмора
3. 8 Марта будет много радости и много разочарований
4. Вечная тема
5. Как же обойтись без всеми нами любимого Адриано Челентано!
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6. Да, время летит незаметно
7. Правда жизни
8. А это вариант для смельчаков
Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 Марта: идеи практичных подарков.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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