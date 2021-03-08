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8 искрометных мемов о 8 Марта для поднятия настроения

Сегодня, 07:10

Сегодня.Lifestyle сделали подборку забавных приколов из соцсетей

8 Марта отмечаем Международный женский день. Сегодня девушки и женщины принимают поздравления и комплименты, а мужчины носятся по городу в поисках самых интересных и оригинальных подарков.

Сегодня.Lifestyle, в свою очередь, тоже подготовили своеобразный подарок к 8 Марта – подборку смешных мемов и приколов из соцсетей.

Как правило, юзеры шутят над подарками для женщин, взвинченными ценами на цветы и всеобщей эйфорией праздника.

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Лучшие мемы про 8 Марта

1. Мем для победителей по жизни

Фото: Pikabu

2. Мем для самых лучших друзей с хорошим чувством юмора

Фото: Pikabu

3. 8 Марта будет много радости и много разочарований

Фото: Pikabu

4. Вечная тема

Фото: Pikabu

5. Как же обойтись без всеми нами любимого Адриано Челентано!

Фото: Pikabu

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6. Да, время летит незаметно

Фото: Pikabu

7. Правда жизни

Фото: Pikabu

8. А это вариант для смельчаков

Фото: Pikabu

Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 Марта: идеи практичных подарков.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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Источник: Сегодня
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