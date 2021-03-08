Квіти та рівноправність: що українські зірки бажають жінкам 8 Березня

З Міжнародним жіночим вдень українок привітали DZIDZIO, Джамала, Остапчук та інші

Сьогодні, 8 березня, відзначається Міжнародний жіночий день. Хтось називає його святом краси і весни, а хтось – днем, який символізує боротьбу жінок за свої права і свободу.

Українські селебрітіс не залишилися осторонь і привітали з 8 Березня українок. Побажання від наших зірок ми зібрали в одному матеріалі.

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Володимир Остапчук

Володимир Остапчук

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Все починається з кохання. Зі святом мої рідні, кохані і всі жінки планети. Що ми без вас?", – написав у вітальному пості ведущий.

DZIDZIO

DZIDZIO

Фото: instagram.com/dzidzio

"Збираю всі квіти весни у великий букет і дарую вам, мої королеви і принцеси", – написав у Instagram зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Олександр Пономарьов

Співак Олександр Пономарьов побажав у своєму відеозверненні жінкам кохати і бути коханими. Він зазначив, що заради жінок чоловіки пишуть свої пісні.

Джамала

Джамала

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Ти можеш гратися своєю посмішкою! Посміхатися як дитина, посміхатись "я щаслива" чи "я все про тебе знаю", посміхатись і випромінювати флюїди. Не так вже і важливо, яку посмішку ти обереш. Але, дівчата, погодьтесь, ми особливі, коли посміхаємось очима. Нехай ваші очі світяться тільки щастям!", – написала співачка.

Олег Винник

Олег Винник

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Ще один зірковий детектив шоу "Маска" привітав жінок на своїй сторінці в Instagram.

"Найчарівніші, найпотрібніші наші дівчата, з вашим святом, зі святом весни! Ви даєте нам ангельські крила і сили! Сили жити, творити й носити вас на руках!", – написав співак.

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Олексій Дурнєв

Олексій Дурнєв

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Блогер Олексій Дурнєв в своєму вітальному пості зізнався, що пишається усіма жінками і дуже їх цінує:

"... незважаючи на несправедливість всього того, де ми з вами живемо, тисячі жінок розривають шаблони і показують, хто в домі найсильніша. Вони лідери бізнесу, культури і спорту. Найвідоміші з них в новинах, медіа і на білбордах. Але велика частина – просто поруч із вами. Ці талановиті жінки своїм прикладом дають надію і мотивацію. Вони йдуть до цілей і заряджають оточуючих своїм вогнем".

Настя Каменських

Співачка вважає, що сучасна жінка унікальна і багатогранна. "Ми вміємо бути такими різними, встигати робити стільки речей. Прикрашати світ, тішити оточуючих, дарувати любов своїм другим половинкам, літати в космос, і робити неймовірні наукові відкриття! Керувати величезним бізнесом і створювати вдома чарівний затишок. Обіймаю кожну з вас. Хай весна і свято кожен день буде в душі", – написала NK.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Співачка DOROFEEVA привітала своїх шанувальниць з 8 Березня відсиланням до своєї скандальної пісні: "Дівчата! Нехай їм ніколи не буде poh на нас. З нашим днем! Нам сьогодні все можна, втім, як і завжди".

Потап

Потап

Фото: instagram.com/realpotap

"Ну тільки спробуйте мені бути не щасливими. З 8 Березня вас", – написав продюсер.

Олександр Педан

Олександр Педан

Фото: instagram.com/pedanos

Шоумен Олександр Педан розповів в своєму пості про жінок, які його надихають і додав таке побажання: "Дорогі жінки, ви надихаєте нас та вдосконалюєте! Нехай вам підкоряються будь-які вершини, і жодні гендерні забобони не будуть на заваді!".

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Леся Нікітюк опублікувала в соцмережі фото серед квітів і підписала його коротко: "Зі святом весни, мої пташки".

До речі, відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого Ютьюб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"? Дивіться у новому випуску:

Нагадаємо, що раніше ми публікували 8 фільмів про сильних жінок, які надихають.

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