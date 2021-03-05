"Деградация": новый трек DOROFEEVA захейтили за мат
В песне a tebe Надя использовала слово, которое не понравилось некоторым слушателям
Экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева выпустила новую песню, которая называется a tebe. Композиция вызвала неоднозначную реакцию в Сети, и многие ее уже успели захейтить. Далее в материале рассказываем, что не так с треком Нади.
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Текст для a tebe Дорофеева написала сама. В незамысловатой песне исполнительница рассказывает о безответной любви. Она делится с нами переживаниями по поводу того, что любит его, а ему плевать.
На самом деле DOROFEEVA выразилась несколько иначе:
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе по**й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе по**й.
Что о новой песни Дорофеевой говорят в Сети
Большое количество поклонников певицы засыпали ее странички в соцсетях комментариями о том, какая классная песня a tebe. "Еще не прошло больше часа, а у меня эта песня уже в голове", – написал один из фанатов Нади.
Кстати, за несколько часов в YouTube трек набрал более 35 тысяч просмотров.
Однако многим не понравилось то, что Дорофеева выражается в своей песне.
- "Я фанатка, но эта песня не очень. Само исполнение – шикарное, но слова бессмысленные и с частью матов"
- "Я не буду судить песню, даже не прочитав текст. И я его прочитала, ничего особенного там нету, что бы аж за душу тронуло. Да и еще и с матом..."
- "А почему в песне мат? Без него никак? Красивый голос, интересное звучание, а что с текстом? Все впечатление сразу портится", – высказались поклонники DOROFEEVA.
Напомним, что первый трек DOROFEEVA как сольной исполнительницы тоже наделал шума в соцсетях. Тогда продюсер артистки Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе.
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