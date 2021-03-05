"Деградация": новый трек DOROFEEVA захейтили за мат

В песне a tebe Надя использовала слово, которое не понравилось некоторым слушателям

Экс-участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева выпустила новую песню, которая называется a tebe. Композиция вызвала неоднозначную реакцию в Сети, и многие ее уже успели захейтить. Далее в материале рассказываем, что не так с треком Нади.

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Текст для a tebe Дорофеева написала сама. В незамысловатой песне исполнительница рассказывает о безответной любви. Она делится с нами переживаниями по поводу того, что любит его, а ему плевать.

DOROFEEVA Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На самом деле DOROFEEVA выразилась несколько иначе:

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе по**й

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе по**й.

Что о новой песни Дорофеевой говорят в Сети

Большое количество поклонников певицы засыпали ее странички в соцсетях комментариями о том, какая классная песня a tebe. "Еще не прошло больше часа, а у меня эта песня уже в голове", – написал один из фанатов Нади.

Кстати, за несколько часов в YouTube трек набрал более 35 тысяч просмотров.

Однако многим не понравилось то, что Дорофеева выражается в своей песне.

"Я фанатка, но эта песня не очень. Само исполнение – шикарное, но слова бессмысленные и с частью матов"

"Я не буду судить песню, даже не прочитав текст. И я его прочитала, ничего особенного там нету, что бы аж за душу тронуло. Да и еще и с матом..."

"А почему в песне мат? Без него никак? Красивый голос, интересное звучание, а что с текстом? Все впечатление сразу портится", – высказались поклонники DOROFEEVA.

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Напомним, что первый трек DOROFEEVA как сольной исполнительницы тоже наделал шума в соцсетях. Тогда продюсер артистки Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе.

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