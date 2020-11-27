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Эллен Дедженерес с супругой продают шикарный дом за 40 млн долларов: фото

Сегодня, 21:24

Телеведущая больше не будет соседкой принца Гарри и Меган Маркл

Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес со своей супругой Поршей де Росси продают шикарный особняк стоимостью 40 миллионов долларов, сообщает Mansion Global. Дом пары находится в Монтесито.

Похоже, что теперь Эллен с женой не будут соседями принца Гарри и Меган Маркл, которые летом приобрели себе особняк в том же районе.

Эллен Дедженерес и Порша де Росси
Эллен Дедженерес и Порша де Росси
Фото: instagram.com/theellenshow, mansionglobal.com

В доме с четырьмя спальнями использованы натуральные материалы, в том числе эффектные деревянные потолки, а также мягкие приглушенные тона, которые стали отличительной чертой дома этой пары.

На территории особняка находится гостевой дом, а также коттедж с домашним тренажерным залом, офисом службы безопасности, площадкой для пиклбола, прудом и бассейном с видом на океан.

Фото: mansionglobal.com

Пара приобрела особняк всего полтора года назад.

Фото: mansionglobal.com

Эллен и Порша приобрели особняк за 27 миллионов долларов, что на 13 миллионов меньше той цены, за которую они сейчас его продают.

Фото: mansionglobal.com

Напомним, известная американская телеведущая Эллен Дедженерес оказалась в центре скандала – звезда назвала Ансамбль танца Украины имени Павла Вирского российским.

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