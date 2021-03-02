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Николай Басков ездит на большом лимузине с охраной

Сегодня, 16:26

Об этом рассказал продюсер Виктор Дробыш

Оказалось, что российский певец Николай Басков, который проговорился о разводе Королевой и Тарзана, сильно беспокоится о своей безопасности, ведь даже на светские мероприятия он приезжает в окружении охраны на большом лимузине. Об этом рассказал российский композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Дробыш пожаловался на современный шоу-бизнес. По его словам, раньше знаменитости были ближе к народу и "ездили на метро".

"Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин. За этим лимузином бежит охрана, следом едет еще один автомобиль сопровождения. Думаешь: "Неужели Клинтон приехал?" А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу", — объяснил Дробыш в интервью YouTube-каналу Ковальский.

Виктор Дробыш и Николай Басков
Виктор Дробыш и Николай Басков
Фото: instagram.com/nikolaibaskov, instagram.com/vdrobysh

По словам Виктора, работа приносит ему приличный доход, но для него всегда было важнее получать удовлетворение от творческой деятельности.

Напомним, осенью прошлого года Виктор Дробыш был госпитализирован с COVID-19.

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