Ближче до океану: скільки зірки шоу-бізнесу витрачають на нерухомість в Маямі

Ціни на житло біля океану стартують від 250 тисяч доларів

Подалі від холодної Москви і ближче до теплого океану. Заможні росіяни масово переселяються в США, скуповуючи елітну нерухомість у сонячному Маямі – місті, де увесь рік літо. Тим часом відомі американці поспішають позбутися своїх особняків.

Селяться в Маямі зірки та політики, бізнесмени і чиновники. Хто з них гріється під американським сонцем і скільки платять за це прості росіяни? Дізнайтеся далі в матеріалі.

Зоряна Степаненко, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"

Ціни на житло стартують від 250 тисяч доларів. І саме його прозвали маленькою Москвою. Бо тут селяться багаті росіяни, що проміняли холодну Батьківщину на спекотну Америку.

У розкішному палаці в Маямі Філіп Кіркоров зазвичай переживає московські зими. Влаштовує шопінг, вчить дітей англійської. І не виключає, що саме в Америці, а не в Росії, його нащадки будуть жити й далі.

Філіп Кіркоров

Фото: instagram.com/fkirkorov

Сім років тому співак купив тут будинок за 5 мільйонів доларів для своєї доньки. Нерухомості в рідній Росії Алла-Вікторія від батька поки не дочекалася.

Маямі – один з наймодніших курортів світу – став справжньою Меккою для багатьох російських зірок. Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте, Наташа Корольова. Обзавелася нерухомістю тут і Анжеліка Варум.

Анжеліка Варум

Фото: instagram.com/avarum

Команді "Сьогодні" показали, де можна зустріти одну з небагатьох артисток, яка не підтримала агресії Росії проти України.. Кажуть, співачка часто займається йогою на пляжі. Співачка часто буває і в кафе, де пригощають звичними для її шлунка стравами.

"Анжеліка дуже любить котлетки – ми спеціально для неї робимо котлетки з органічної курки. З десертів Варум любить Наполеон. Київський торт любить Наташа Корольова", – розповіла власниця кафе українсько-російської кухні в Маямі Поліна Бороздіна.

Власник цього популярного серед росіян закладу – українець. З деякими зоряними клієнтами дружить – наприклад, грає в більярд з Леонідом Агутіним. Але ніколи, каже, не розпитував артиста, чому той підтримав Кремль в агресії проти України. Політику тут не обговорюють.

Раніше ми писали, що Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова помітили на закритій вечірці в Москві.

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