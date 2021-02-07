Виктор Павлик посвятил трогательную песню покойному сыну (видео)

Артист показал Павла Павлика в разные годы его жизни

Виктор Павлик почтил память своего покойного сына, который умер в августе прошлого года после продолжительной болезни. В Instagram-аккаунте певец опубликовал композицию, посвященную Павлу и показал его в детстве и юности.

"Мой ангел", – подписал пост Виктор Павлик. Именно так он назвал песню, музыку для которой написал сам.

В ролике есть редкие фото Павла Павлика в юном возрасте, когда он выступал на сцене со своим звездным папой, а также снимки из личного архива.

В 2018 году Павлу Павлику диагностировали саркому. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Однако побороть тяжелую болезнь ему все же не удалось. В июне этого года сын Виктора Павлика рассказал в социальной сети, что прекращает лечение, чтобы восстановить силы, но надеется на лучшее. В начале августа 2020 года он умер.

Совсем недавно стало известно, что Виктор Павлик снова готовится стать отцом. Его молодая жена Екатерина Репяхова беременна первенцем. Некоторое время супруги скрывали эту новость от публики, но в январе супруга артиста все же показала округлый живот.

Смотрите откровенное интервью Виктора Павлика для "Кофе с перцем":

Напомним, что ранее Виктор Павлик обнародовал песню, слова для которой написал его сын.

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