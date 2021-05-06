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Как члены королевской семьи поздравили сына Меган и Гарри с двухлетием (фото)

Сегодня, 11:21

Милые архивные снимки и несколько слов в описании – именно это принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз с Камиллой и другие адресовали малышу Арчи и его родителям

Арчи Харрисону - два года!
Арчи Харрисону - два года!
Фото: instagram.com/kensingtonroyal, instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

Сегодня, 6 мая, Арчи Харрисону, сыну Меган Маркл и принца Гарри, исполнится два года.

И хоть пара отказалась от всех титулов и живет в США и отношения у принца Гарри с родственниками в последнее время довольно напряженные, члены королевской семьи не могли не поздравить Арчи с его вторым в жизни днем рождения.

Старший брат Гарри принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон опубликовали семейное фото с крестин Арчи Харрисона в Instagram.

"Желаем Арчи счастливого дня рождения сегодня", – написали герцоги Кембриджские в описании к фото, добавив эмодзи в виде воздушного шара и торта.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В официальном аккаунте всей королевской семьи было опубликовано фото Меган и Гарри в момент, когда они впервые появились на публике после рождения Арчи.

"Поздравляем Арчи-Маунтбаттена-Виндзора со вторым днем рождения", – говорится в описании.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

На странице отца принцев Гарри и Уильяма принца Чарльза и его супруги Камиллы, герцогини Корнуолльской, появилось трогательное черно-белое фото Гарри, Арчи и Чарльза с подписью: "Поздравляем Арчи, которому сегодня исполняется два года".

Фото: instagram.com/clarencehouse

К членам королевской семьи в комментариях присоединились их подписчики, поздравляя малыша Арчи с днем рождения.

Несмотря на все поздравления, в отношениях между принцем Гарри и его семьей чувствуется напряженность. А после скандального интервью Меган и Гарри Опре Уинфри – и подавно! Меган недолюбливают почти все члены королевской семьи. Узнайте, кто больше всех ненавидит Маркл.

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