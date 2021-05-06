Як члени королівської сім'ї привітали сина Меган і Гаррі з дворіччям (фото)

Милі архівні знімки і кілька слів в описі – саме це принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Чарльз із Каміллою та інші адресували малюкові Арчі і його батькам

Арчы Гаррісону - два роки! Фото: instagram.com/kensingtonroyal, instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

Сьогодні, 6 травня, Арчі Гаррісону, синові Меган Маркл і принца Гаррі, виповниться два роки.

І хоч пара відмовилася від усіх титулів і живе в США і стосунки у принца Гаррі з родичами останнім часом досить напружені, члени королівської сім'ї не могли не привітати Арчі з його другим у житті днем народження.

Старший брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон опублікували сімейне фото з хрестин Арчі Гаррісона в Instagram.

"Бажаємо Арчі щасливого дня народження сьогодні", – написали герцоги Кембриджські в описі до фото, додавши емодзі у вигляді повітряної кульки і торта.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В офіційному акаунті всієї королівської родини було опубліковано фото Меган і Гаррі в момент, коли вони вперше з'явилися на публіці після народження Арчі.

"Вітаємо Арчі-Маунтбаттена-Віндзора з другим днем народження", – йдеться в описі.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

На сторінці батька принців Гаррі та Вільяма принца Чарльза і його дружини Камілли, герцогині Корнуольської, з'явилося зворушливе чорно-біле фото Гаррі, Арчі і Чарльза з підписом: "Вітаємо Арчі, якому сьогодні виповнюється два роки".

Фото: instagram.com/clarencehouse

До членів королівської сім'ї в коментарях приєдналися їхні підписники, вітаючи малюка Арчі з днем народження.

Незважаючи на всі привітання, у стосунках між принцом Гаррі та його сім'єю відчувається напруженість. А після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вінфрі – і поготів! Меган недолюблюють майже всі члени королівської сім'ї. Дізнайтеся, хто більше за всіх ненавидить Маркл.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися