Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як члени королівської сім'ї привітали сина Меган і Гаррі з дворіччям (фото)

Сьогодні, 11:21

Милі архівні знімки і кілька слів в описі – саме це принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Чарльз із Каміллою та інші адресували малюкові Арчі і його батькам

Арчы Гаррісону - два роки!
Арчы Гаррісону - два роки!
Фото: instagram.com/kensingtonroyal, instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

Сьогодні, 6 травня, Арчі Гаррісону, синові Меган Маркл і принца Гаррі, виповниться два роки.

І хоч пара відмовилася від усіх титулів і живе в США і стосунки у принца Гаррі з родичами останнім часом досить напружені, члени королівської сім'ї не могли не привітати Арчі з його другим у житті днем народження.

Старший брат Гаррі принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон опублікували сімейне фото з хрестин Арчі Гаррісона в Instagram.

"Бажаємо Арчі щасливого дня народження сьогодні", – написали герцоги Кембриджські в описі до фото, додавши емодзі у вигляді повітряної кульки і торта.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В офіційному акаунті всієї королівської родини було опубліковано фото Меган і Гаррі в момент, коли вони вперше з'явилися на публіці після народження Арчі.

"Вітаємо Арчі-Маунтбаттена-Віндзора з другим днем народження", – йдеться в описі.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

На сторінці батька принців Гаррі та Вільяма принца Чарльза і його дружини Камілли, герцогині Корнуольської, з'явилося зворушливе чорно-біле фото Гаррі, Арчі і Чарльза з підписом: "Вітаємо Арчі, якому сьогодні виповнюється два роки".

Фото: instagram.com/clarencehouse

До членів королівської сім'ї в коментарях приєдналися їхні підписники, вітаючи малюка Арчі з днем народження.

Незважаючи на всі привітання, у стосунках між принцом Гаррі та його сім'єю відчувається напруженість. А після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вінфрі – і поготів! Меган недолюблюють майже всі члени королівської сім'ї. Дізнайтеся, хто більше за всіх ненавидить Маркл.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Австралійська ведуча в прямому ефірі висміяла Меган Маркл - все через її нову книгу Дженніфер Лопес в яскравому боді виступила на вечорі принца Гаррі Колишня дівчина принца Гаррі вперше стала мамою
принц Гаррі Меган Маркл Арчі Гаррісон
Реклама

Новини партнерів

Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Вітвіцька вразила новим коханням
Вітвіцька вразила новим коханням
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Популярні статті

Сьогодні, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Вчора, 20:02No Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

Вчора, 18:21Зірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

Вчора, 17:49Смачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Вчора, 17:09Фаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Вчора, 15:25Зірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

Вчора, 14:43Зірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Вчора, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:03Зірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Вчора, 11:58Зірково

Офіційною причиною смерті принца Філіпа була не хвороба. Королівський лікар зробив заяву

Вчора, 11:02Зірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

Вчора, 08:20Психо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

4 травняЗірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

4 травняЗірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

4 травняСмачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

Новини партнерів

Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти