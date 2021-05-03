Дженнифер Лопес в ярком боди выступила на вечере принца Гарри

В Лос-Анджелесе состоялся благотворительный концерт Vax Live – компании, которую возглавляют принц Гарри и Меган Маркл

Минувшим вечером в США состоялся концерт Global Citizen VAX Live. Это было первое появление принца Гарри в США после похорон его покойного деда, принца Филиппа, и скандального интервью у Опры Уинфри. Меган на мероприятии не появилась.

После речи британского принца на сцене в Лос-Анджелесе выступили Дженнифер Лопес, Селена Гомес, фронтмен Pearl Jam Эдди Веддер, комик Дэвид Леттерман и другие. Актер Бен Аффлек был ведущим шоу.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Джей Ло, которая рассталась с Алексом Родригесом, появилась в ярком розово-желтом боди и черных высоких сапогах. Звезда сменила наряд на блестящий комбинезон, когда пела вместе со своей мамой.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес с мамой Фото: Getty Images

"Сегодняшний вечер – это праздник каждого из присутствующих здесь, вакцинированных передовых работников в аудитории и миллионов передовых героев по всему миру. Вы провели последний год, мужественно и самоотверженно сражаясь, чтобы защитить всех нас. Вы служили и приносили жертвы, подвергали себя опасности и действовали храбро, зная цену. Мы в долгу перед вами. Спасибо", – сказал принц Гарри в своей трехминутной речи.

Примечательно, что беременная вторым ребенком Меган Маркл не была на концерте. Как известно, прививку беременным не делают, потому герцогиня решила не подвергать себя и ребенка опасности.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри готовятся выступить с речью после скандального интервью.

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