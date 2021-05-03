Бывшая девушка принца Гарри впервые стала мамой

Известная британская певица Элли Голдинг родила первенца от Каспара Джоплинга. Пол малыша пара пока скрывает

Экс-возлюбленная британского принца Гарри певица Элли Голдинг пополнила ряды звездных мамочек. Артистка родила первенца. Об этом сообщил ее муж Каспар Джоплинг в своем Instagram-профиле.

В сторис 29-летний супруг Элли рассказал фолловерам, что мама и ребенок здоровы, с ними все хорошо.

"В этот волшебный и личный момент мы были бы признательны, если бы смогли насладиться уединением. Спасибо всем", – написал Каспар, а пол и имя новорожденного оставил в секрете.

Скриншот: instagram.com/stories/casparjopling

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг поженились в сентябре 2019 года. На их свадьбе присутствовали Кэтти Перри и Орландо Блум, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци. Принц Гарри и Меган Маркл были приглашены, но не пришли на церемонию.

Элли Голдинг Фото: instagram.com/elliegoulding

К слову, сам принц Гарри скоро станет отцом во второй раз.

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