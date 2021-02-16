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Поклонники заметили изменения во внешности Ани Лорак: "Скоро не узнаем"

Сегодня, 18:56

В Сети отметили, что певицу тяжело узнать

Певица Ани Лорак, которая недавно продемонстрировала свою фигуру, опубликовала новое фото в Instagram и нарвалась на критику.

Артистка опубликовала фото, на котором она сидит на кровати в черном атласном платье. Также певица отметила, что скоро поклонников ждет сюрприз.

"Любовь — это таинство двух душ. Скоро то, чего вы так долго ждали", – заинтриговала подписчиков Ани Лорак.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Некоторые стали гадать, что же это будет. Кто-то предположил, что новая песня, кто-то подумал, что изменения в личной жизни. Но были те, кто заметил, что внешность артистки изменилась и стали об этом писать

"Совсем непохожа стала", "Неузнаваема стала", "Эту красотку скоро не узнаем! Или макияж, или операции", – написали в Сети.

Ранее Ани Лорак показала, как выглядит в конце рабочего дня.

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