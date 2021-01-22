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Ани Лорак в Украине встретилась с лучшей подругой: фото, видео

Сегодня, 11:04

Певица в Киеве встретилась с Лилией Подкопаевой

Возвращение Ани Лорак в Украину вызвало бурю эмоций в Сети. Пока одни радуются, другие напоминают артистке о ее жизни в Москве. Певица никак не комментирует свой приезд, но в соцсетях теперь не указывает локацию. Кума Ани Лорак олимпийская чемпионки по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева у себя в Instagram опубликовала свежие фото артистки и показала, как они вместе проводят время в Киеве.

Подруги решили провести вечер вместе.

"И до утра опять не будем спать...", – подписала совместный снимок кума певицы.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева
Ани Лорак и Лилия Подкопаева
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Также Лилия Подкопаева поделилась видео, на котором они с Ани Лорак слушают песню певицы "Страдаем и любим".

Ани Лорак с Лилией Подкопаевой
Видео: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, что Ани Лорак и Лилия Подкопаева дружат уже больше 20 лет. Певица была свидетельницей на свадьбе Лилии и ее бывшего супруга Тимофея Нагорного. Лорак также крестила дочь спортсменки Каролину, которая названа в честь нее.

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак в Киеве встретилась с мамой.

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