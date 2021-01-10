Музы Алана Бадоева: смотрим лучшие клипы любимчиков украинского клипмейкера

Сегодня Алан Бадоев празднует 40-летие

Сегодня, 10 января, Алан Бадоев празднует свое 40-летие. В честь дня рождения самого востребованного украинского клипмейкера, Сегодня.Lifestyle вспоминает его лучшие видеоработы, снятые для популярных исполнителей.

У Алана Бадоева достаточно тесное сотрудничество с некоторыми украинскими звездами, для которых он регулярно снимает новые клипы. Он также продюсирует нескольких исполнителей.

Конечно, говоря о музах Бадоева мы имеем в виду Макса Барских, TAYANNA, ALEKSEEV и Ани Лорак. Их лучшие видео, созданные маэстро, и предлагаем посмотреть ниже.

Лучшие клипы Алана Бадоева

ALEKSEEV – Океанами Стали

Этот клип стал третьей совместной работой Бадоева и ALEKSEEV. Сюжет для видео придумал сам певец, который поделился своей историей с режиссером.

Макс Барских – Хочу танцевать

Пожалуй, один из самых ярких клипов Макса Барских, который не теряется среди новинок уже несколько лет. Бадоев снимал его на S-VHS камеру.

Макс Барских – Лей, не жалей

А это новинка из 2020-го. Здесь и Макс в блестках, и вечеринка в стиле Гетсби, и бесконечные танцы. Очень сочно и весело.

Ани Лорак – Новый бывший

Это восьмая по счету работа в копилке совместных клипов Ани и Алана. И на наш взгляд, очень красивая.

В этом клипе Бадоев раскрыл несколько граней личности одной женщины, которая разлюбила мужчину, но в тоже время продолжает испытывать к нему трепетные чувства.

TAYANNA — Осень

Клип для этой песни снимали в лесу. Видео вышло очень атмосферным, что соответствует настроению трека и образу исполнительницы. К слову, саундпродюсером песни "Осень" выступил Макс Барских.

Напомним, что ранее группа KAZKA представила откровенный клип, снятый Аланом Бадоевым.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться