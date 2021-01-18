Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Сегодня, 11:42

В Киев певица прилетела по работе

Певица Ани Лорак, которая недавно показала нового члена семьи, вернулась в Украину. Об этом артистка рассказала у себя в Instagram.

Певица рада была прогуляться по Киеву и поделиться фото.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Но возвращение певицы в Украину вызвало бурю вопросов в соцсетях. Пока одни радуются и спрашивают, когда будет концерт в Киеве. Другие же интересуется, почему Лорак решила приехать в Украину.

"По работе в Киеве или по зову сердца?", "Как пустили?", "В Москве теплее", "Предатели нам не нужны", "А что это ты в Украину приехала?" – написали в Сети.

Похоже, в Украину Ани Лорак приехала, чтобы снять новый клип. Ранее она делилась на своей страничке фото со съемок и рассказывала, что самый сильный сюжет для видео — личная история.

Напомним, клип Ани Лорак на песню "Страдаем и любим" не понравился поклонникам и под видео они оставили много негативных комментариев.

Смотрите сюжет о возвращении Ани Лорак в Украину:

Видео: Сегодня

Ранее Ани Лорак опубликовала свое детское фото с братьями.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бывший муж Ани Лорак встретился с дочерью после долгой разлуки Климашенко о концертах Лорак в России: «Она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди» Дочь Ани Лорак впервые снялась в клипе певицы: "Мне кажется, что ее время пришло"
Ани Лорак
Реклама

Новости партнеров

Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків

Популярные статьи

Сегодня, 11:47Вкусно

Крещенский Сочельник-2021: что приготовить на праздник

Сегодня, 10:06Фаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 18:32Звездно

"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Вчера, 17:36Фаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Вчера, 15:23Звездно

Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 января: Овнам нужно правильно планировать работу, а Тельцам заняться тем, что приносит удовольствие

16 январяЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

16 январяЗвездно

Ван Дамм и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

16 январяЗвездно

Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы

16 январяЗдорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

16 январяЗдорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

16 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

15 январяЗдорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

15 январяЗвездно

"Похотливый старый еврей": светская львица обвинила Грачевского в домогательствах

15 январяВкусно

6 рецептов глинтвейна – от классического до кофейного

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять