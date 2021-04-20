Экс-супруг Ани Лорак о концертах певицы в Украине: Все билеты будут раскуплены
Юрий Фалеса в интервью российскому изданию рассказал о возможных концертах певицы в родной стране
Экс-супруг и первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса, который заступился за скандального фотографа, высказался о ситуации, почему в Украине срывали концерты певицы и поделился мнением о концертах артистки в родной стране.
В интервью изданию Собеседник продюсер заявил, что виной всему политика.
"Каролина всегда все делала для своей страны, а тут в прессе написали, что она против. Народ поверил. Как говорится: "Не будешь заниматься политикой – политика займется тобой! Нашли самую популярную обезьянку, на которой можно отыграться – была блокировка концертов", – рассказал Фалеса.
По его словам, несмотря на все скандалы, если сейчас объявят о концерте Ани Лорак в Украине, то люди с удовольствием пойдут.
"В Украине Лорак любят все равно. Если сегодня объявить, что у нее завтра концерт на стадионе, все билеты будут раскуплены!" – поделился экс-продюсер певицы.
Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак впервые за долгое время посетила украинскую радиостанцию.
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