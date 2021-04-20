Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-супруг Ани Лорак о концертах певицы в Украине: Все билеты будут раскуплены

Сегодня, 10:49

Юрий Фалеса в интервью российскому изданию рассказал о возможных концертах певицы в родной стране

Экс-супруг и первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса, который заступился за скандального фотографа, высказался о ситуации, почему в Украине срывали концерты певицы и поделился мнением о концертах артистки в родной стране.

В интервью изданию Собеседник продюсер заявил, что виной всему политика.

"Каролина всегда все делала для своей страны, а тут в прессе написали, что она против. Народ поверил. Как говорится: "Не будешь заниматься политикой – политика займется тобой! Нашли самую популярную обезьянку, на которой можно отыграться – была блокировка концертов", – рассказал Фалеса.

Ани Лорак и Юрий Фалеса
Ани Лорак и Юрий Фалеса
Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/falyosayuriy

По его словам, несмотря на все скандалы, если сейчас объявят о концерте Ани Лорак в Украине, то люди с удовольствием пойдут.

"В Украине Лорак любят все равно. Если сегодня объявить, что у нее завтра концерт на стадионе, все билеты будут раскуплены!" – поделился экс-продюсер певицы.

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак впервые за долгое время посетила украинскую радиостанцию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мокрая Ани Лорак подразнила поклонников оголенными ягодицами Ани Лорак разочаровала экс-звезду Дома-2 своим неожиданным поступком: Эх, а я ее хвалила Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят
Ани Лорак Юрий Фалеса
Источник: facebook.com/falyosayuriy
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

17 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное игристое вино – советы сомелье

17 апреляЗвездно

Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

Новости партнеров

Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
"Альбінушко, кохаю тебе": Меладзе прокоментував народження доньки
"Альбінушко, кохаю тебе": Меладзе прокоментував народження доньки
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять