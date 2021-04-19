Мокрая Ани Лорак подразнила поклонников жаркими фото

Певица отдыхает на Мальдивах и регулярно публикует от туда соблазнительные снимки в купальниках

Ани Лорак решила свести с ума своих поклонников. На очередных фотографиях, опубликованных в ее Instagram-профиле, артистка позирует стоя в воде. На ней белый купальник, который обтягивает упругие формы Каролины.

"Я так люблю солнце", – пишет 42-летняя звезда в посте.

Ани Лорак

Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак

Фото: instagram.com/anilorak

Фолловеры Лорак написали очень много комплиментов своей любимице и засыпали ее эмодзи огня. "Вы любите солнце, а мы очень любим вас", "Это пожар!", "Каролина, какая вы красивая", "Просто огонь", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице. Их вместе видели на вечеринке у Филиппа Киркорова. Мурат и Ани танцевали и часто обнимались.

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