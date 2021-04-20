Бывший возлюбленный Ани Лорак прокомментировал ее воссоединение с экс-супругом

Слухи о том, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу снова вместе не утихают. Юрий Фалеса заявил, что ради дочки можно забыть о старых обидах

Продюсер и бывший гражданский муж певицы Ани Лорак Юрий Фалеса, с которым певица прожила 10 лет прокомментировал возможное воссоединение певицы с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу, о котором в последнее время стали говорить.

В интервью российскому изданию Собеседник экс-продюсер Ани Лорак рассказал , если бывшие супруги нашли в себе силы все забыть, то это правильное решение.

"Больше чем на 50% я считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок. Думаю, ради дочки можно простить неверность", – сказал Фалеса.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу, Юрий Фалеса Фото: facebook.com/AniLorak, Скриншот из YouTube

Стоит отметить, именно Юрий Фалеса был первым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет.

Напомним, что поводом для слухов о том, что Ани Лорак и Мурат снова вместе стало появление певицы и бизнесмена на светском мероприятии в Москве. Затем Ани Лорак заметили в объятиях бывшего супруга на вечеринке у Филиппа Киркорова.

Сама певица никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее Юрий Фалеса высказался о возможных концертах Ани Лорак в Украине.

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