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Ани Лорак не пришла на премию МУЗ-ТВ, хотя была в номинации

Сегодня, 15:17

До этого певица не пропускала ни одну церемонию

Певица Ани Лорак
Певица Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muztv

Певица Ани Лорак не пришла в этом году на премию "МУЗ-ТВ", которая минувшим вечером со скандалом состоялась в Москве. Примечательно, что артистка никогда раньше не пропускала церемонию, так как обязательно была заявлена хотя бы в одной номинации, а также выступала на сцене.

Но не в этом году. Ани Лорак дала сольный концерт в эту пятницу, в то время как ее коллеги по шоу-бизнесу шагали по красной дорожке "МУЗ-ТВ".

Вместо премии "МУЗ-ТВ" Ани Лорак дала сольный концерт
Фото: instagram.com/anilorak

При этом в апреле Лорак присутствовала на ужине "МУЗ-ТВ", где также был Валерий Меладзе. Как вы уже догадались, на вчерашнюю премию он тоже не пришел.

В соцсетях это связывают со скандалом вокруг его брата – Константина Меладзе, которого после слов Ани Лорак, обвиняют в домогательствах.

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Между тем, Лорак была заявлена в номинации "Лучшее женское видео". В ней победила Светлана Лобода с клипом "Пуля-дура".

Ранее, к слову, Ани Лорак не пришла на другую музыкальную премию в Москве – RU.TV. В Сети считают, что виноват Меладзе – якобы продюсер "ВИА Гры" как-то на это повлиял.

Смотрите в сюжете, как прошла премию Юна-2021:

Мы также писали, что Ани Лорак призналась, сколько ей готовы заплатить за откровенную фотосессию.

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