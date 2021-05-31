Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ани Лорак призналась, сколько ей готовы заплатить за откровенную фотосессию

Сегодня, 18:23

Ани Лорак рассказала, что получает пикантные предложения от мужских журналов. Издания хотят, чтобы певица снялась в "горячей" фотосессии

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая на днях представила новую песня, рассказала об откровенных съемках для мужских журналов. Как призналась певица, она получает предложения сняться в стиле ню. По словам артистки, ей предлагают хорошие гонорары.

"Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500 рублей (187 695 гривен), вот до миллиона доходило. Но миллион – это значит фотосессия в стиле hot", – рассказала Ани Лорак в интервью в эфире одной из российских радиостанций.

Судя по словам певицы, она пока не соглашается на подобные предложения, однако опыт участия в таких съемках у Лорак все же есть. В 2010 году артистка украсила обложку мужского журнала Maxim.

Ани Лорак для журнала Maxim
Ани Лорак для журнала Maxim
Фото: Spletnik

Ани Лорак для журнала Maxim
Ани Лорак для журнала Maxim
Фото: maximonline.ru/

Также у себя в Instagram певица часто делится снимками, демонстрируя свою фигуру.

(@anilorak)

Ранее мы рассказывали, что у Ани Лорак начались проблемы с бизнесом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как две капли: подросшую дочь Ани Лорак сравнили с матерью Оля Полякова объяснила, почему Ани Лорак отказалась от обвинений в домогательствах Киркоров назвал Лорак своим любимым протеже на Евровидении: Это моя семья и мой друг
Ани Лорак Maxim откровенные фото
Источник: maximonline.ru/

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Популярные статьи

Сегодня, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Сегодня, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Сегодня, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Сегодня, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Сегодня, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

Вчера, 08:01Здорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: все знаки зодиака

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Жизнь после Холостяка: чем занимаются участницы 11-го сезона и как им помогло реалити

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

29 маяЗвездно

Саша убивал, люди помогали: Алина Гросу раскрыла подробности жизни с бывшим мужем

29 маяЗвездно

Как живут Анна Богдан и Михаил Заливако после Холостяка. Появились их совместные снимки вне проекта

29 маяЗвездно

Алина Гросу о романе с 37-летним Полянским: Он друг, а не скорая помощь

29 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 29 мая для всех знаков зодиака: Козероги, обращайте внимание на подсказки вокруг вас!

29 маяЗвездно

Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

Новости партнеров

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Мама Оли Поляковой поделилась о конфликтах с зятем
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Відомо, чи разом Заливако із переможницею проєкту
Відомо, чи разом Заливако із переможницею проєкту
У Володимира Преснякова-старшого виявили рак
У Володимира Преснякова-старшого виявили рак
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Прическа из 70-х, которая стала главным трендом 2021 года
Прическа из 70-х, которая стала главным трендом 2021 года

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять