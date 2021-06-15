Мой диагноз – возраст: Андрей Данилко впервые прокомментировал состояние своего здоровья

Журналистка спросила о самочувствии Андрея Данилко на что тот показал палец вверх, что все хорошо. А своим диагнозом артист с улыбкой назвал возраст

Андрей Данилко прокомментировал состояние своего здоровья Фото: Instagram

После слов известного украинского продюсера Юрия Никитина о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко, поклонники активно ждут новых новостей о его самочувствии. Теперь артист сам впервые отметил, как себя чувствует, правда, перевел это все в шутку.

Андрей Данилко, который выступает под творческим псевдонимом Верка Сердючка, довольно коротко, но не без юмора, ответил журналистам, которые ждали его на парковке ресторана. Беседа получилась короткой и вышла на YouTube-канале Новини.LIVE.

Журналистка спросила о самочувствии Андрея Данилко на что тот показал палец вверх, что все хорошо. А после вопроса о том, какой у вас диагноз, он с улыбкой ответил: "Возраст".

Ранее выяснилось, что певец и продюсер часто посещает оздоровительный центр, расположенный в санатории "Жовтень" под Киевом. В санатории царит дух советских времен. Вокруг – сосновый лес, берег реки Козинки, у санатория несколько корпусов, зона отдыха в стиле олдскул и антуражные помещения без евроремонта.

Санаторий, в котором восстанавливает здоровье Андрей Данилко Фото: instagram.com/v_serduchka, Скриншот из YouTube

Чаще всего Андрей Данилко приезжал в санаторий после гастролей, чтобы отдохнуть и восстановить т. н. циркадный ритм (иначе говоря – "биологические часы"). Каждый день на отдыхе артист ходил на массаж, тюбаж, лечебную гимнастику, различные оздоравливающие процедуры.

По словам докторов и работников санатория, Данилко очень послушный пациент. Певец ответственно придерживается режима и рекомендаций медиков.

Смотрите в сюжете, как ранее Андрей Данилко проговорился о проблемах со здоровьем в интервью:

Отметим, что ранее в Сети ходили слухи о том, что Андрей Данилко серьезно болен. Их усилили слова Юрия Никитина о том, что с артистом работает сразу же несколько специалистов. Позже представители Андрея Данилко опровергли слухи о серьезной болезни, заверив, что артист борется с проблемой нарушения сна.

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