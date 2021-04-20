Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Представители Данилко прокомментировали слухи о болезни артиста

Сегодня, 10:13

Недавно продюсер Юрий Никитин сообщил, что у Данилко проблемы со здоровьем, с которыми он борется несколько лет

"У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу", – рассказал Никитин в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

В Instagram-аккаунте Верки Сердючки появилось короткое сообщение, в котором опровергается информация, распространяемая СМИ. Менеджеры 47-летнего Данилко утверждают, что тот в порядке, а слухи преувеличены.

"Друзья, вы что, с ума сошли? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", – написали представители Данилко.

Скриншот: instagram.com/v_serduchka

В комментариях поклонники Андрея Михайловича выразили свое мнение по этому поводу. "Не читайте на завтрак Московских газет и журналов", "Ага , народ уже понапридумывал и приписал Андрею все мыслимые и немыслимые болезни", "Ни когда не слышала о том ,что Андрей неизлечимо болен глупости какие", – пишут подписчики звезды.

Напомним, что недавно Верка Сердючка сравнила свой образ с известным певцом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски Андрей Данилко на шоу "Маска" приставал к Циклопу Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире
Андрей Данилко
Реклама

Новости партнеров

Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Донька Олі Полякової стала прикладом негідної поведінки
Донька Олі Полякової стала прикладом негідної поведінки
Навроцкая показала в Instagram, как выглядела в молодости
Навроцкая показала в Instagram, как выглядела в молодости

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

17 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное игристое вино – советы сомелье

17 апреляЗвездно

Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

Новости партнеров

Звезда Великолепного века Мерьем Узерли поделилась семейным фото
Звезда Великолепного века Мерьем Узерли поделилась семейным фото
Чем известен остров Занзибар: пляжи, парки и пикантная слава
Чем известен остров Занзибар: пляжи, парки и пикантная слава
Принц Уильям трогательно почтил память герцога Эдинбургского
Принц Уильям трогательно почтил память герцога Эдинбургского
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
«По-японски». Как приготовить необычные пельмени
«По-японски». Как приготовить необычные пельмени
Розлучену Аліну Гросу вже цілує інший: хто він?
Розлучену Аліну Гросу вже цілує інший: хто він?
Жена Виктора Павлика снялась в новой фотосессии
Жена Виктора Павлика снялась в новой фотосессии
Как зависимость от гаджетов влияет на наш мозг
Как зависимость от гаджетов влияет на наш мозг

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять