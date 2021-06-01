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Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

Сегодня, 09:18

Фото Андрея Данилко и Инны Белоконь возле могилы известного украинского режиссера опубликовал в своем Instagram актер Станислав Садальский

Андрей Данилко во Львове пришел к могиле Романа Виктюка
Андрей Данилко во Львове пришел к могиле Романа Виктюка
Фото: Сегодня

Российский актер Станислав Садальский опубликовал фото Андрея Данилко и Инны Белоконь возле могилы Романа Виктюка во Львове. Однако неизвестно, когда именно был сделан этот снимок.

"Андрей Данилко, приезжая в Львов, перед концертом обязательно посещает ТРИ могилы... Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове. К его могиле уже протоптана тропа. Ивана Франко и композитора Владимира Ивасюка, написавшего "Червону руту" для Софии Ротару", – сообщил Станислав Садальский в своем Instagram.

Украинский театральный режиссер и актер Роман Виктюк
Украинский театральный режиссер и актер Роман Виктюк
Фото: kino-teatr.ru

К слову, украинский театральный режиссер и актер Роман Виктюк умер в прошлом году от инсульта.

Подписчики Станислава Садальского в комментариях засыпали Данилко комплиментами:

  • "Когда человек добивается всего сам от самых низов, это может вызывать только восхищение. Восхищаюсь!"
  • "Обожаю Данилко. Талантище!"
  • "Не хватает мне Верочки Сердючки. Приехали бы, подняли настроение"
  • "Где же наша любимая Верка?"
  • "Андрей Данилко – талант! И очень хороший человек! Любим его и его Сердючку"
  • "Сердючка – это прелесть! Жаль теперь не посмотреть! Данилко большой талантище! Любим!"
  • "Данилко – сила. Была у него на концерте и слёзы от смеха лились"
  • "Скромный, умный, замечательный артист, прекрасный человек! Дар перевоплощения от Бога!"

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Отметим, что в одном из своих редких интервью артист признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Представители Андрея Данилко уже опровергли все слухи.

Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008). Наиболее известен как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.

Напомним, недавно Сердючку заметили на концерте в Сочи: у артиста ответили, что это фейк.

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Источник: Сегодня
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