Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове
Фото Андрея Данилко и Инны Белоконь возле могилы известного украинского режиссера опубликовал в своем Instagram актер Станислав Садальский
Российский актер Станислав Садальский опубликовал фото Андрея Данилко и Инны Белоконь возле могилы Романа Виктюка во Львове. Однако неизвестно, когда именно был сделан этот снимок.
"Андрей Данилко, приезжая в Львов, перед концертом обязательно посещает ТРИ могилы... Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове. К его могиле уже протоптана тропа. Ивана Франко и композитора Владимира Ивасюка, написавшего "Червону руту" для Софии Ротару", – сообщил Станислав Садальский в своем Instagram.
К слову, украинский театральный режиссер и актер Роман Виктюк умер в прошлом году от инсульта.
Подписчики Станислава Садальского в комментариях засыпали Данилко комплиментами:
- "Когда человек добивается всего сам от самых низов, это может вызывать только восхищение. Восхищаюсь!"
- "Обожаю Данилко. Талантище!"
- "Не хватает мне Верочки Сердючки. Приехали бы, подняли настроение"
- "Где же наша любимая Верка?"
- "Андрей Данилко – талант! И очень хороший человек! Любим его и его Сердючку"
- "Сердючка – это прелесть! Жаль теперь не посмотреть! Данилко большой талантище! Любим!"
- "Данилко – сила. Была у него на концерте и слёзы от смеха лились"
- "Скромный, умный, замечательный артист, прекрасный человек! Дар перевоплощения от Бога!"
Отметим, что в одном из своих редких интервью артист признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Представители Андрея Данилко уже опровергли все слухи.
Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008). Наиболее известен как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.
Напомним, недавно Сердючку заметили на концерте в Сочи: у артиста ответили, что это фейк.
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