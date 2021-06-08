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Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

Сегодня, 14:17

После того как Юрий Никитин рассказал, что у Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем, обеспокоенные фанаты артиста начали активно следить за новостями о его состоянии

Санаторий, в котором восстанавливает здоровье Андрей Данилко
Санаторий, в котором восстанавливает здоровье Андрей Данилко
Фото: instagram.com/v_serduchka, Скриншот из YouTube

Несмотря на то, что представители Андрея Данилко опровергли слухи о его болезни и сказали, что это всего лишь проблемы со сном, поклонникам не давали покоя мысли о том, что же на самом деле происходит со звездой. Как оказалось, 47-летний артист действительно занимается восстановлением здоровья, но для этого ездит вовсе не в заграничные дома отдыха или отели. Данилко уже не первый год отдает выбор скромному санаторию "Жовтень", который находится в 20 километрах от Киева.

Как сообщили в программе "Викриття", которое было опубликовано на YouTube-канале KYIV.LIVE, в санатории царит дух советских времен. Вокруг находится сосновый лес, берег реки Козинки, у санатория несколько корпусов, зона отдыха в стиле олдскул и антуражные помещения без евроремонта.

Санаторий "Жовтень", где отдыхает Андрей Данилко
Санаторий "Жовтень", где отдыхает Андрей Данилко
Фото: Скриншот из YouTube

Цены на отдых в санатории варьируются. Можно остановиться на пять дней в бюджетном двухместном номере за 9000 гривен, а можно, как Андрей Данилко – трехкомнатный люкс за 13500 гривен за пять дней. Однако номера все равно выглядят скромно и минималистично.

Номер в санатории, где отдыхает Данилко
Номер в санатории, где отдыхает Данилко
Фото: Скриншот из YouTube

Чаще всего Андрей Данилко приезжал в санаторий после гастролей, чтобы отдохнуть и восстановить циркадные ритмы. Каждый день во время отдыха артист ходил на массаж, тюбаж, лечебную гимнастику, различные оздоравливающие процедуры.

Лечебные процедуры, которые делает Андрей Данилко в санатории
Лечебные процедуры, которые делает Андрей Данилко в санатории
Фото: Скриншот из YouTube

По словам докторов и работников санатория, Андрей Данилко очень послушный пациент. Певец действительно придерживается режима и рекомендаций медиков.

Смотрите в сюжете, как ранее Андрей Данилко проговорился о проблемах со здоровьем в интервью:

Напомним, что ранее продюсер Юрий Никитин вспомнил об участии Андрея Данилко в "Евровидении" и реакции Западной Украины.

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