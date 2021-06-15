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Мій діагноз – вік: Андрій Данилко вперше прокоментував стан свого здоров'я

Сьогодні, 08:51

Журналістка запитала про самопочуття Андрія Данилка на що той показав палець вгору, що все добре. А своїм діагнозом артист з посмішкою назвав вік

Андрій Данилко прокоментував стан свого здоров'я
Андрій Данилко прокоментував стан свого здоров'я
Фото: Instagram

Після слів відомого українського продюсера Юрія Нікітіна про проблеми зі здоров'ям у Андрія Данилка, шанувальники активно чекають нових новин про його самопочуття. Тепер артист сам вперше зазначив, як себе почуває, правда, перевів це все в жарт.

Андрій Данилко, який виступає під творчим псевдонімом Вєрка Сердючка, досить коротко, але не без гумору, відповів журналістам, які чекали його на парковці ресторану. Бесіда була короткою і вийшла на YouTube-каналі Новіні.LIVE.

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Журналістка запитала про самопочуття Андрія Данилка на що той показав палець вгору, що все добре. А після запитання про те, який у нього діагноз, він з посмішкою відповів: "Вік".

Раніше з'ясувалося, що співак і продюсер часто відвідує оздоровчий центр, розташований в санаторії "Жовтень" під Києвом. У санаторії панує дух радянських часів. Навколо – сосновий ліс, берег річки Козинки, у санаторію кілька корпусів, зона відпочинку в стилі олдскул і антуражние приміщення без євроремонту.

Санаторій, в якому відновлює здоров'я Андрій Данилко
Санаторій, в якому відновлює здоров'я Андрій Данилко
Фото: instagram.com/v_serduchka, Скріншот з YouTube

Найчастіше Андрій Данилко приїжджав в санаторій після гастролей, щоб відпочити і відновити т. н. циркадний ритм (інакше кажучи – "біологічний годинник"). Кожен день відпочинку артист ходив на масаж, тюбаж, лікувальну гімнастику, різні оздоровлюючі процедури.

За словами лікарів і працівників санаторію, Данилко дуже слухняний пацієнт. Співак відповідально дотримується режиму і рекомендацій медиків.

Дивіться в сюжеті, як раніше Андрій Данилко проговорився про проблеми зі здоров'ям у інтерв'ю:

Відзначимо, що раніше в Мережі ходили чутки про те, що Андрій Данилко серйозно хворий. Їх посилили слова Юрія Нікітіна про те, що з артистом працює відразу ж кілька фахівців. Пізніше представники Андрія Данилка спростували чутки про серйозну хворобу, запевнивши, що артист бореться з проблемою порушення сну.

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Джерело: Сьогодні
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