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Юрий Никитин о здоровье Андрея Данилко: У него гормональный сбой

Сегодня, 14:18

Продюсер рассказал о моменте, когда Данилко решил сделать паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, возникших на фоне стресса после "Евровидения" и гастролей

Юрий Никитин снова прокомментировал проблемы со здоровьем у Андрея Данилко
Юрий Никитин снова прокомментировал проблемы со здоровьем у Андрея Данилко
Фото: пресс-служба, instagram.com/yuriynikitin

Известный украинский продюсер Юрий Никитин, который ранее рассказал о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко, снова прокомментировал самочувствие артиста.

По словам продюсера, у артиста давно начались проблемы со здоровьем из-за плотного гастрольного графика – до 2007 года у Данилко было по 30-50 концертов в месяц, он часто гастролировал. После этого артисту необходимо было взять паузу.

Еще одним кризисным моментом стал скандал на "Евровидении-2007" с песней Dancing Lasha Tumbai – в России считали, что в композиции скрыта фраза "Раша, гудбай", а в Украине в то время проходили акции протеста против поездки Сердючки на конкурс.

"И после этого наступила пауза. Ну и здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось, скажем мягко. У него перепутался день с ночью, у него начался гормональный сбой в организме. Организм уже требовал отдыха", – рассказал Юрий Никитин изданию Гордон.

Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: Instagram.com

Продюсер уверят, что Данилко до сих пор пытается уладить проблемы со здоровьем.

"Это то, что продолжается до сегодняшнего дня и из чего он выходит. Это, наверное, сказывается на его внешности. Он из-за этого сильно переживает. Это такой непростой период", – отметил Никитин.

Отметим, что ранее в Сети ходили слухи о том, что Андрей Данилко серьезно болен. Их усилили слова Юрия Никитина о том, что с артистом работает сразу же несколько специалистов. Позже представители Андрея Данилко опровергли слухи о серьезной болезни, заверив, что артист борется с проблемой нарушения сна.

Смотрите интервью Юрия Никитина для "Зіркового шляху", где он рассказал о распаде группы НЕАНГЕЛЫ:

Ранее Андрея Данилко и Инну Белоконь, которая выступает с артистом в образе Мамы, заметили возле могилы известного украинского режиссера – Романа Виктюка. Артисты приехали во Львов, где похоронен режиссер, чтобы почтить его память.

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