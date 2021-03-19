Павел Костицын признался, что в шоу "Маска" давалось ему труднее всего

Павел Костицын рассказал, как проходила подготовка к выступлениям

Кто он – самый голосистый Мольфар Украины, зрители гипершоу "Маска" узнали в прошлую субботу. Под самой мистической маской проекта прятался популярный ведущий Павел Костицын. В откровенном интервью с журналистами программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" артист признался, сколько времени проводил в студии, чтобы достичь идеального звучания голоса, и какие сложности почувствовал, примеряя зрелищный костюм.

Мало кто знал о вокальных талантах Павла Костицына. Но оказалось, что проявлять их он начал, еще будучи маленьким мальчиком. Затем юноша пел в составе команд КВН и на театральной сцене. Но раскрыться, как настоящий вокалист, смог именно на сцене шоу "Маска". В начале шоу Павел поставил перед собой задачу – петь не просто хорошо, а как можно лучше.

Мольфар Фото: телеканал "Украина"

"Я даже музыкального продюсера держал в ежовых рукавицах. Когда он говорил, что дубль удачный, а я считал иначе – всегда просил перепеть. Просто говорил: "Я спать спокойно не могу! Ребята, давайте заново, еще дубль", – признается Павел Костицын в программе "Зірковий шлях". – Я просто не представлял, как можно выйти на сцену такого проекта и плохо спеть".

Иногда не выдерживал голос, срывались нервы и казалось, что ничего не получается, но Костицын продолжал петь. Упорные репетиции и занятия с педагогами по вокалу дали свой результат. В каждом эфире Мольфар поражал звездных детективов и зрителей, каждый раз демонстрируя новый стиль исполнения, подход и чувства.

Павел Костицын в костюме Мольфара Фото: телеканал "Украина"

Кроме того, мужчина до последнего, а точнее до первой примерки и не подозревал, в каком костюме будет выступать. А когда увидел его в студии Леси Патоки – обалдел.

"Увидел на манекене этого красавца и понял – это шикарный образ, шикарная история, которую можно показать. Но, получается, что придется не только петь! Для всех артистов, которые участвовали в шоу "Маска", это был невероятный в профессиональном смысле вызов, потому что лицо закрыто – невозможно работать эмоцией. В этот момент сердце стукнуло: ничего себе, какая ответственность!" – поделился первым впечатлением от костюма Мольфара артист.

Но желание работать становилось все больше. Даже несмотря на маленькие неудачи. Но Павел признается, так и не смог преодолеть все "фишечки", заготовленные художницей по костюмам шоу.

Ведущий Павел Костицын Фото: телеканал "Украина"

"Леся подготовила мне обувь на 30-сантиметровой подошве, которую заказывали за рубежом. Она меня очень осторожно спросила: "Павел, а вы когда-нибудь ходили в такой обуви? На сцене, в спектаклях?" Я ответил, что не ходил, но, наверное, это можно легко исправить. Как я тогда ошибался! На примерке все было легко. А когда ты выходишь на сцену, нужно танцевать, взаимодействовать с балетом... и я несколько раз завалился так, что подбежало огромное количество людей, спрашивая, все ли со мной хорошо", – рассказал Павел Костицын

Каблуки были нужны для того, чтобы запутать звездных детективов – какого же роста на самом деле наш Мольфар. Но и без них детективы терялись в своих догадках и почти до последнего не могли понять, кто скрывается под загадочной маской.

Смотрите интервью Павла Костицына:

Ранее мы говорили, что в шоу "Маска" появится новый загадочный герой.

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