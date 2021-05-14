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Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега

Сегодня, 15:33

Балерина призналась, что не скрывала избранника, а просто не афишировала новые отношения

Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного
Анастасия Волочкова показала своего возлюбленного
Фото: Скриншот из видео

Анастасия Волочкова рассекретила своего бойфренда, с которым встречается уже больше девяти месяцев. Последнее время балерина публиковала в Instagram фото и видео с загадочным Олегом, который прятал свое лицо. Теперь российская звезда решилась представить мужчину публично.

Волочкова выпустила 45-минутное видео под названием "Исповедь", в котором рассказала об отношениях с семьей, бывших мужьях, театре, хейте в сети и показала Олега.

"Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и снова сходились. Я вообще человек очень сложный, я человек-вулкан. Со мной жизнь как на вулкане", – рассказала Анастасия.

Фото: instagram.com/volochkova_art

При этом избранник Волочковой отметил, что она на самом деле очень добрая и честная, а на то, что о ней пишут в СМИ и соцсетях, мужчина не обращает внимания.

Напомним, что Анастасия Волочкова около двух лет встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. В 2007 году она вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, от которого родила дочь Ариадну. С бывшими Волочкова рассталась со скандалом.

Ранее Анастасия Волочкова повторила свое скандальное фото на пляже.

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