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Спустя 10 лет: Анастасия Волочкова повторила свое скандальное фото на пляже

Сегодня, 16:46

Знаменитая балерина отдыхает на Мальдивах

Почти 10 лет назад Анастасия Волочкова снялась абсолютно голой на мальдивском пляже. Недавно знаменитая балерина случайно показала своего любимого мужчину, а также повторила одно из своих скандальных фото. На снимке 44-летняя Волочкова едва прикрыла интимные места песком и ракушками.

Кадр, опубликованный в Instagram-аккаунте Анастасии, пользователи сети обсудить не могут, так как знаменитость отключила комментарии. На нем Волочкова запечатлена лежа на песке у воды.

Фото: instagram.com/volochkova_art

"Дизайнерский купальник от любимого человека", – коротко подписала пост балерина.

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А так выглядит старое фото, сделанное Волочковой на Мальдивах в 2011 году.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Недавно Анастасия Волочкова улетела с возлюбленным на Мальдивы, откуда активно постит видео и фото, скрывая своего спутника.

О ролевых играх Волочковой и Джигурды смотрите в сюжете:

Кстати совсем недавно LOBODA засветила округлые формы в ярком купальнике.

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