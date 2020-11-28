Спустя 10 лет: Анастасия Волочкова повторила свое скандальное фото на пляже

Знаменитая балерина отдыхает на Мальдивах

Почти 10 лет назад Анастасия Волочкова снялась абсолютно голой на мальдивском пляже. Недавно знаменитая балерина случайно показала своего любимого мужчину, а также повторила одно из своих скандальных фото. На снимке 44-летняя Волочкова едва прикрыла интимные места песком и ракушками.

Кадр, опубликованный в Instagram-аккаунте Анастасии, пользователи сети обсудить не могут, так как знаменитость отключила комментарии. На нем Волочкова запечатлена лежа на песке у воды.

Фото: instagram.com/volochkova_art

"Дизайнерский купальник от любимого человека", – коротко подписала пост балерина.

А так выглядит старое фото, сделанное Волочковой на Мальдивах в 2011 году.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Недавно Анастасия Волочкова улетела с возлюбленным на Мальдивы, откуда активно постит видео и фото, скрывая своего спутника.

О ролевых играх Волочковой и Джигурды смотрите в сюжете:

Кстати совсем недавно LOBODA засветила округлые формы в ярком купальнике.

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