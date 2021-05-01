Анастасия Волочкова взбесила Instagram своим новым бойфрендом: Нам пофиг!

Балерина рассекретила имя избранника, но не показывает его лица и постоянно говорит только о нем

Известная балерина Анастасия Волочкова, которая недавно шокировала "голым" шпагатом, рассекретила нового бойфренда. В Instagram-профиле звезда публикует фото и видео, в которых так или иначе упомянет Олега – так зовут ее ухажера.

Фолловеры Волочковой злятся на балерину и высказывают возмущения в комментариях, которые, к слову, долгое время были отключены. Теперь же пользователи соцсети могут писать все, что думают.

"Мы так счастливы с Олегом вернуться на любимый остров Мальдив. Пока за кадром только голос Олега. Но скоро вы увидите и лицо этого замечательного человека. По просьбам трудящихся", – написала в посте балерина.

"Смешная! Отдыхаешь, ну и отдыхай. Нам пофиг, одна ты или с Олегом"

"Я скоро своего мужа нечаянно Олегом назову, сколько раз уже прочитала это имя за день"

"Анастасия, мы все уже поняли, как зовут вашего прекрасного принца!"

"Да кому он нужен твой Олег?"

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

Кстати в сторис Анастасия Волочкова все же показала того самого Олега, но только со спины. Держит интригу.

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

Напомним, что в январе Анастасия Волочкова рассталась со своим загадочным любовником, которого тоже никому не показывала.

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