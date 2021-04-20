Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Евровидение – 2021: участница от Австралии не будет выступать на сцене в Роттердаме

Сегодня, 12:26

В этом году 24-летняя австралийская певица и автор песен Montaigne не приедет в Роттердам. В эфире международного конкурса покажут запись выступления певицы

Австралия не будет выступать на сцене "Евровидения -2021" в Роттердаме, которое состоится уже меньше чем через месяц. Об этом рассказала представительница Австралии Montaigne у себя в Instagram.

"С сожалением сообщаю вам, что в этом году я не поеду в Роттердам на "Евровидение". Я по-прежнему буду участвовать, но удаленно. Мы пришлем выступление с песней Technicolor из Австралии", – написала исполнительница.

Montaigne
Montaigne
Фото: instagram.com/actualmontaigne/

Причина такого решения – карантинные ограничения из-за коронавируса.

"После всесторонней оценки было принято решение не посылать австралийскую делегацию и артиста в Роттердам на "Евровидение" в этом году. Мы пришли к этому трудному решению после рассмотрения проблем продолжающейся пандемии, в том числе многих факторов, связанных с поездкой на мероприятие и обратно из Австралии", – сказано в официальном заявлении на сайте международного конкурса.

Напомним, "Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате в Роттердаме. Зрителям разрешат присутствовать в зале. Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Ранее мы рассказывали, что Беларусь отстранили от участия в "Евровидении".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Алла Пугачева дала напутствие Маниже на Евровидение-2021: При, как танк. Как настоящая русская женщина! Он, она, они: в анкетах участников Евровидения появилась графа для гендерных местоимений Евровидение-2021: в каком полуфинале и под каким номером выступит Украина
Евровидение Евровидение 2021
Источник: instagram.com/actualmontaigne/
Реклама

Новости партнеров

Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 12:16Звездно

Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова купила однокомнатную квартиру в Москве: Жила как у Христа за пазухой

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса
Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять