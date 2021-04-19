Месяц до Евровидения-2021: кто главный претендент на победу

Букмекеры уже определили вероятных фаворитов международного конкурса "Евровидение – 2021". В тройке лидеров – Мальта, Франция и Швейцария

Уже совсем скоро, 18 мая, в Роттердаме начнется "Евровидение-2021", на котором Украину представит Go_A. Букмекеры уже назвали главных претендентов на победу.

По данным сайта Eurovison World первое место по прежнему прогнозируют представительнице Мальты – Дестини Чукуньере.

А вот на втором и третьем местах произошли небольшие перемены. Теперь второе место, по данным букмекеров, может занять певица из Франции – Барбара Прави. Тройку лидеров замыкает представитель Швейцарии Gjon's Tears, которому ранее пророчили победу в международном конкурсе.

Что касается Украины, то этно-фолк группе Go_A букмекеры прогнозируют 18 место.

Несмотря на пандемию коронавируса, "Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате в Роттердаме. Зрителям разрешат присутствовать в зале. Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Ранее мы рассказывали, в каком полуфинале и под каким номером выступит Украина на международном конкурсе.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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